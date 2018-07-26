Kur’an Kursu öğreticilerine eğitim semineri

Sinop İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen kurs bitimi programında konuşan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, "İslam dinini en güzel şekilde yaşamak ve anlatmak ve Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumak ve okutmak bizlerin başlıca görevleri arasındadır” dedi.

Müftü Çelik, "Diyanet İşleri Başkanlığımız yeni atanan Kur’an Kursu öğreticilerimizin mesleki yeterliliklerini artırmak, kurum aidiyetlerini güçlendirmek ve din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla ’Mesleğe Hazırlık Eğitimi ve Hizmet İçi Kursu’ düzenlenmesini istemiştir. Bu bağlamda 26 Haziran-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilimizde açtığımız Mesleğe Hazırlık Eğitimi Hizmet İçi Kursunun son gününde yapılan sınav neticesinde başarıyla bitirmiş bulunmaktasınız. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridirler. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktığı yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük pay almış olur. Artık yeni bilgi ve tecrübelerle bulunduğunuz Kur’an kurslarımızda bu milletin evlatlarına en sahih bilgiyi öğretecek yeni bir neslin inşasında en büyük vazifeyi yerine getireceksiniz. Bunu yaparken fedakarlığı, diğer gamlığı, ihlas ve samimiyeti göstereceğinize dair inancım tamdır. Yolunuz açık olsun Cenab-ı Hak yâr ve yardımcımız olsun” dedi.

Kurs bitimi katılım belgelerini alan kursiyerlere Sinop’a özgü kotra hediye edildi.