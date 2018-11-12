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Kütükte yetiştirdiği mantarları 15 liradan satıyor

Sinop’ta yaşayan bir kadın, kütükte yetiştirdiği istiridye mantarını kilosu 15 TL’den satıyor.

Sinop'ta yaşayan bir kadın, kütükte yetiştirdiği istiridye mantarını kilosu 15 TL'den satıyor.


Sinop'un Abalı köyü Saraycık Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Solmaz, 2 yıldır kütükte istiridye mantarı üretimi yapıyor. Solmaz ürettiği mantarları 15 TL'den satışa sunuyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Solmaz, “Aldığımız kütükleri ağaç motoru ile kestik. Daha sonra istiridye mantarı ektik. Sonra ise çivi çaktık ve poşetledik. 3 ay sonra mantar verdiler. Satışa başlayalı bir ay oldu. Kilosunu 15 TL den satıyoruz. Mantarlar çıktıkça toplayıp satıyoruz” dedi.

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