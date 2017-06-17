Kuzeyin yıldızı Sinop

Sinop, Turizm açısından zengin potansiyel kaynaklara sahip bir il. Doğal güzellikler ve tarihi eser yönünden oldukça zengin. Coğrafi konumu, yer yer denize kadar uzanan zengin orman örtüsü, Karadeniz’deki 175 km uzunluğundaki kıyısı, bol su kaynakları, doğal ve tertemiz denizi, ıssız koyları, pırıl pırıl kumlu plajları, yaylaları, mesire yerleri başlıca güzellikleriyle görenleri cezbediyor. Sürekli göç vermesi nedeniyle doğasında ve çevresinde hiç bir bozulma olmayan Sinop, yaşam memnuniyeti açısından 1. il ilan edilmiş durumda. Kışın 50 bin olan şehrin nüfusu, yazın 250 bine kadar yükseliyor.

Üç yanı denizle çevrili, tarihi kale surları içerisinde bulunan Tarihi Sinop Cezaevi, 1999 yılında kapatılan tarihi yapı günümüzde müze olarak hizmet etmekte.

Kuzeyin uç noktası

Türkiye’nin kuzey doğrultusunda en uç noktası olan İnceburun doğal güzellikleri ile gezgin ruhlara hitap ediyor. Karadeniz dağlarına has tüm renkleri denizin mavisi ile birlikte sunan Akliman 1. derece sit alanı olarak koruma altında. Yer yer küçük kumsalların bulunduğu Akliman tam anlamı ile şehir karmaşasından kaçmak isteyenler için ideal bir adres.

Sinop’ta görülmeden, ziyaret edilmeden gidilmemesi gereken pek çok doğal güzellik bulunuyor. Bunlardan biri de Hamsilos Koyu. Akliman’a yakın bir mesafede bulunan koy, Türkiye’nin ender güzellikteki fiyortlarından. Balık tutmak ve dalış yapmak için uygun olan Hamsilos Koyu, etrafındaki mağara ve tarihi kalıntılarla görülmeye değer bir yer.

“Sinop yaşam memnuniyeti açısından 1. il”

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop’a gelenlerin bu yıl çok farklı bir şehir ile karşılaşacağını söyledi. Sinop’un tanınırlığının her geçen yıl arttığını belirten Başkan Ergül, “Bundan önceki senelerde Sinop, Türkiye’nin en mutlu kenti ilan edildi. Yaşam memnuniyeti açısından 1. sırada il ilan edildi ve güvenlik açısından da 2. sıradaki il ilan edildi. Bu sene tekrar Sinop yaşam memnuniyeti açısından 1. il ilan edilmiş bulunmakta. İnsanların gelen turistlere karşı sıcak sempatisi açısından da Muğla’dan sonraki il olarak açıklandı. Bu bizi oldukça mutlu ediyor. Dolayısıyla şimdi Sinop’a talep ve istek oldukça artıyor. Okulların kapanması ve yazın gelmesi ile birlikte ilimiz çok daha kalabalık olacak. Biz gerçekten Sinop’u turizme ve yaza hazırlamak için günde 24 saat çalışıyoruz” dedi.

Başkan Ergül şöyle devam etti: “Sinop ili olarak bizim turizm ve eğitimden başka bir geleceğimiz yok. Sinop bir sanayi kenti olmaz. Çünkü Allah’ın bize bahşetmiş olduğu bu doğal güzellikler denizimiz ile birleştiği zaman ortaya kendiliğinden turizm çıkıyor. Eğitim açısından da şehrimiz özgür bir kent, öğrencilerimiz rahatlıkla vakit geçirebiliyorlar. Hem doğa güzelliklerinden mahrum kalmayıp geziyorlar hem de eğitimlerine devam ediyorlar. Bu da turizmle eğitimi beraber götürüyor.”

İş adamlarına çağrı

İş adamlarına “Bu doğa güzelliklerine gelin turizm yatırım yapın” çağrısında bulunan Ergül, “Yaz dönemi ile kış dönemi nüfusumuz oldukça farklı. 4 köyü de sınırlarımıza aldığımızda nüfusumuz 50 bini geçti. Dolayısıyla buradan iş adamlarına seslenmek istiyorum, bizim yerli yabancı turistlerimiz Sinop’a geliyor ve yeri geldiğinde yatacak yer bulamıyorlar. Yeri geldiğinde yiyecek yer de bulamıyorlar. Çünkü yazın yoğunluk 50 binden 250 bine kadar yükseliyor. Bunun için bunun alt yapısı olan otellerin çevreyi fazla darmaduman etmeden yapılması gerektiğine inanıyorum. Bütün isteğim Sinop’ta 300 kişinin yiyip-içip yatabileceği, seminerlerin yapılabileceği beş yıldızlı bir otel olsa bize yeter. Bu yönde de çabalarımız devam ediyor. Bu çerçevede belediyemiz turizme yönelik olarak Sinop’u yaza hazırlamış bulunuyor” şeklinde konuştu.