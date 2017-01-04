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04 Ocak 2017 00:17

Limana sığınan balıkçı teknesinin mürettebatı hastaneye kaldırıldı

Limana sığınan balıkçı teknesinin mürettebatı hastaneye kaldırıldı

04 Ocak 2017 00:17

Balık avlamak için Trabzon’dan denize açılan ve içerisinde 11 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi Sinop Limanına sığındı. 11 mürettebattan 10’u zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İçerisinde 11 mürettebatın bulunduğu balıkçı teknesindeki balıkçılar mide bulantısı, ishal şikayetleriyle rahatsızlandı. Durumu fark eden kaptan en yakın liman olan Sinop Limanı Sahil Güvenliğinden yardım istedi. Sahil Güvenliğin yardımıyla Sinop Limanına demir atan balıkçı teknesinde bulunan Abdullah Baba(55), Halil Ocak(38), Halis Çoban(53), Ahmet Ocak(35), Cemal Özdemir(52), Halit Çoban(49), Tahsin Çağlı (46), Selahattin Güneş(45), Muhammet Kulaç(46) ve Mustafa Özdemir(30) zehirlenme şüphesiyle 112 ekiplerince Sinop Atatük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Balıkçıların rahatsızlanma sebebinin zehirlenme olduğundan şüphelenen ekipler konuyla ilgili soruşturma başlattı.



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