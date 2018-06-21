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21 Haziran 2018 12:42

Litvanyalı hemşire adayları staj için Sinop’a geldiler

Litvanya Kaunas Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri Akvile Zilionyte ve Gerda Narkeviciute, Sinop Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Erasmus Değişim Programı kapsamında Sinop’a gelerek, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde staj eğitimi almaya başladılar.

Litvanyalı hemşire adayları staj için Sinop’a geldiler

21 Haziran 2018 12:42


Erasmus Değişim Programı kapsamında farklı ülkelerde bulunan üniversitelerle iş birliği protokolleri imzalayarak, birçok yeni projeyi hayata geçiren Sinop Üniversitesi, staj eğitimlerini Sinop’ta sürdürmek isteyen yabancı öğrencilere, kendi bölümlerinde gelişim gösterecekleri kurum ve kuruluşlarda eğitim olanağı sağlıyor.


Bu kapsamda Üniversite Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce Litvanyalı Akvile Zilionyte ve Gerda Narkeviciute, isimli öğrencilere, Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde staj yapma imkânı sağlandı.



Doğum heyecanı yaşadılar


Kadın hastalıkları ve doğum servisinde görev alan Akvile Zilionyte ve Gerda Narkeviciute, doğum uygulamasına katılarak, unutulmaz bir mesleki deneyim yaşadılar.


Staj süresi boyunca bölümleriyle alakalı pratik ve teorik eğitim alacak olan Litvanyalı stajyer öğrenciler, Sinop’u çok sevdiklerini belirterek, “Sinop’a geldiğimiz için çok mutluyuz. Doğal ve kültürel yönden oldukça zengin olan bu şehirde staj eğitimi aldığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Stajımızın oldukça verimli geçeceğine eminiz. Bizleri misafir eden Sinop Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesine teşekkür ederiz” dediler.



16 ülkede 40 üniversiteyle anlaşma


Üniversite Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 16 ülkede 40 üniversiteyle yaptığı anlaşmalarla öğrencilere yurt dışında eğitim görme fırsatı sunuyor.


Erasmus değişim programından yararlanan öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor. Değişim programından toplamda 163 öğrenci faydalandı.




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