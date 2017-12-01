Mahallelinin baz istasyonu tepkisi

Aynı alanda 3’üncüsü kurulacak olan baz istasyonundan tedirgin olan mahalleli bir araya gelerek tepkisini dile getirdi.

İmza toplayan mahalleli, sorunlarına kimsenin çare olmadığını belirtti. Uzun yıllardır Gelincik Mahallesi’nde ikamet eden Yalçın Er kurulacak olan baz istasyonunu mahalleli olarak istemediklerini dile getirdi.

Yalçın Er, "Uzun yıllardan beri bu mahallede oturuyoruz. En yakın çevremizde 2 tane baz istasyonu bulunmaktadır. Şu anda 3’üncüsü dikilmek üzere işlem yapılıyor. Biz mahalleli olarak bunu önlemek için valiliğe ve bütün kurumlara müracaatta bulunduk. Fakat hiçbir kurum bize sahip çıkmadı, bunu önlemek için yetkilerinin olmadığını söylediler. Bu kadar sahipsiz olduğumuzu bilmiyorduk. Ne yazık ki şirket ve mal sahibi anlaşarak mal sahibinin alacağı para karşılığında bütün mahalleli zarar görüyor. Mal sahibi para alacak kendisi menfaat sağlayacak diye bütün mahalleli radyasyondan zarar görmektedir. Bizim derdimize kim çare bulacak, kime dert yanacağız, kime anlatacağız?" dedi.