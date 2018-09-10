Maviş: "Sinop'a 1372 kapasiteli yurt kazandırıyoruz”

Nazım Maviş, Sinop'ta 1372 kapasiteli yurt kazandırdıklarını söyledi.

Gerçekleşen inceleme gezisine Milletvekili Dr. Nazım Maviş'in yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Ali Çöpcü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Özçelik ve Sinop KYK İl Müdürü Menderes Dümen katıldı. Ardından inceleme gezisi sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “Sinopumuza bugün yeni bir yatırım kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Şu anda Kredi Yurtlar Kurumumuzun bir yurt binasını tamamlamak ve öğrencilerimizi ağırlamak üzere süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. Sinop üniversite öğrencisi bakımından hızlı bir gelişim gösteriyor. Şu anda 11 binin üzerinde üniversite öğrencimiz bu sene, Sinop'ta olacak. 2019 yılı itibari ile de bu rakam 14 bin 15 binleri bulacak. Dolayısıyla Sinop Üniversitemizin öğrencisi hızla artarken temel sorunlarımızdan bir tanesi öğrencilerimizi hem barındıracak ortamların oluşması hem de konforlu bir şekilde barındıracak ortamların oluşturulmasıydı. Bu açıdan şuan da burada bu yatırım ile birlikte, Sinopumuz da öğrencilerimizin barınma ihtiyacı büyük oranda çözülmüş olacak. Bu yurdumuz 1372 öğrenci kapasiteli. 4 bloktan oluşuyor. Her bir odası 50 metre kare. Aynı şekil de konferans salonları, mescidi ve bunların yanı sıra kuaförü, manavı, doktoru, hemşire odası ve benzeri temel ihtiyaçların karşılanabileceği alanlarında olduğu gerçekten bir öğrencinin bütün ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir yer. Bu binamız aynı zamanda deniz manzaralı. Sinop'un güzelliğini göstermesi açısından da muhteşem. Bu yüzden bu yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.