Miniklerden kan bağışı etkinliği

Sinop Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Kan bağışı etkinliğinde anaokulu öğrencilerinin velileri kan vermek için sıraya girdi. Sinop Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Cevat Okutan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Atatürk İlköğretim Okulu öğretmeni, öğrenci ve duyarlı velilerimiz tarafından projelendirilen, Kızılay kan bağışı etkinliğinde toplam 69 ünite kan bağışı almıştır. 7 tane velimizin kan bağışı değişik sebeplerden dolayı kabul edilmemiştir. Kan bağışı 18-68 yaşları arasında; ağırlığı en az 50 kilogram ve üzerinde olan her sağlıklı birey kan bağışında bulunabilir. Kızılay Haftası kapsamında Atatürk İlkokulu Ana Sınıfı öğrencilerine Sinop Kızılay Kan Alma Merkezi hekimi Dr. Muharrem Çoşkuner tarafından kan bağışının önemi anlatıldı. Kızılay Haftası kapsamında minik öğrencilere konferans veren Sinop Kızılay Kan Alma Merkezi Hekimi Dr. Muharrem Çoşkuner'e minikler, kan bağışının ne kadar önemli olduğunu ailelerine anlatacaklarına söz verdiler. Dr. Muharrem Çoşkuner'den bilgiler alan öğrenciler kan vermenin önemini kavradılar. Kan vermenin bir çok hayat kurtardığını öğrenerek ailelerine söyleyeceklerine dair söz veren miniklere Kızılay tarafından hediyeler takdim edildi. Amaç bu olum proje çalışmalarına sivil halkın teşvik edilmesi, öğrencilerimizin de yaşayarak öğrenme ilkesinden hareket ederek gelecekte düzenli kan bağışında bulunan sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır" dedi.