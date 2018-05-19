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19 Mayıs 2018 19:29

Muharrem ince Sinop’a geldi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce eşi Ülkü İnce ile birlikte Sinop’a geldi.

Muharrem ince Sinop’a geldi

19 Mayıs 2018 19:29


Sinop Uğur Mumcu Meydanı’nda Sinop halkına seslenen İnce, ” 1919’da bu millet umudunu yitirmişti. Başkentinde işgal askerleri vardı. Orduları dağıtılmış tersanelerine girilmişti ama 19 Mayıs 1919 Günü Samsun’dan bir umut doğdu o umut yeşerdi. 1919’da büyüdü sonunda Kurtuluş Savaşı’yla birlikte modern bir Cumhuriyet oldu, Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bazen moralimiz bozulabilir, Cumhuriyetin kurucularına hakaret ettiler. Kurumları fethettiler, dönüştürdüler, teslim aldılar. Tıpkı Moğollar gibi istila ettiler yağmaladılar. Sümer Bankını, Eti Bankını, limanlarını sattılar insanları aşsız işsiz bıraktılar ve bayramları yasakladılar. Türk milletine sözümüzdür coşkusuz kutlanan son 19 Mayıs’tır. Aziz milletimiz umutlarınızı tazeleyin, umutlarınızı yeşertin yeniden eskiden olduğu gibi hep birlikte, hep beraber bu ülkeyi yağmalatmayacağız. İki sözüm olsun size birincisi PKK, FETÖ, İŞİD ya da başka terör örgütleri hangisi olursa olsun en kararlı şekilde üstüne gideceğiz pazarlık etmeyeceğiz. İkincisi yolsuzluklar son olacak bu topraklarda bu fakir milletin bu fukara milletin onun gelirine onun hazinesine kimse göz koyamayacak. Şeffaf ve denetlenebilir bir ülke olacağız soygunların olmadığı bankaların kurumların içinin boşaltılmadığı bir devlet olacağız her şey milletin gözünün önünde olacak Cumhurbaşkanı sarayda oturmayacak gitsin kendi evinde otursun o sarayı bu ülkenin gençlerine verecek.” dedi.


İnce, Sinop’taki mitinginin sonunda halka karanfil dağıttı.




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