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07 Temmuz 2017 15:20

Nikah salonlarında "07.07.2017" yoğunluğu

Sinop’ta çok sayıda çift, nikah günlerini "07.

Nikah salonlarında

07 Temmuz 2017 15:20

07.2017" tarihine denk getirerek özel bir günde evlenmenin mutluluğunu yaşadı.


Günlük ortalama 2 nikahın kıyıldığı Sinop Belediyesi Nikah Memurluğuna, 07.07.2017 tarihinde evlenmek isteyen 8 çift başvurdu.


Evlenen genç çiftler, evlendikleri günün herkesin aklında kalacağına inandıklarını belirtti. Sinop Belediyesi nikah memuru Mustafa Turan ise 07.07.2017 tarihinin özel olduğunu belirterek yaptığı açıklamada, "Sinop Belediyesi olarak bugün diğer günlere göre yoğun oldu. Yarım saat ara ile altı nikah gerçekleştirdik. Akşam da salonlara gidip iki nikah kıyacağız. Ramazan ayından sonra günde en fazla 2-3 nikah kıydık ancak bugün bu özel tarihteki nikah sayısı 3 katına çıktı, herkese mutluluklar diliyorum" dedi.




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