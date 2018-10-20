Ocakta unutulan yumurta paniğe yol açtı

Sinop'ta bir evde ocağın üstünde pişirilmeye bırakılarak unutulan yumurta paniğe yol açtı.

Olay, Kefevi Mahallesi Fırın Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tavada yumurta pişirmek isterken bir süre sonra unuttu. Birden evin içerisini dumanlar kapladı. Evden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Sinop İtfaiyesi ekipleri duruma müdahale etti. Çevre sakinleri rahat bir nefes aldı.