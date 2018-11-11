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Off-Road Şampiyonası'nda yarışan tek kadın pilot dikkat çekti

Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda yarışan tek kadın pilot olan İlayda Hancı, dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda yarışan tek kadın pilot olan İlayda Hancı, dikkatleri üzerine topladı.


Sinop'ta gerçekleşen 2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası yarışlarında tek kadın pilot olan İlayda Hancı performansıyla göz doldurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlayda Hancı, “Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda yarışan tek kadın pilotum. Bu yılda 2018 sezonunun son yarışında Sinop'tayız. Son yarışla birlikte sezonumuzda bitmiş oldu. Etaplar gayet iyiydi. İlk gün yaşadığımız problemlerden dolayı bu kez kendim derece alamasam da takım arkadaşım Batuhan Korkut birincilik kupasını kaldıracak. Onun dışında 2018 sezonunda sınıfımızda 2. olmuştuk. Birinciliği çok küçük bir farkla kaçırdık. Ama yinede her şey güzeldi. Kadın olarak herhangi bir zorluğunu görmüyorum açıkçası. Eşit şartlarda yarışıyoruz. Dediğim gibi tek kadın pilot olarak erkeklerin arasında dereceler almak ve başarılı bir şekilde yarışmakla bunu zaten kanıtlıyoruz. Yani fiziksel güç olarak herhangi bir zorluğu yok. 5 yıldır bu sporla ilgileniyorum. 2013 yılında ehliyetimi aldığımda 3 gün sonra yarışmaya başladım" dedi.

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