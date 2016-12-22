Öğrencilerden Halep için kermes

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Sinop İmam Hatip Ortaokulu’nda Halep için bir kermes düzenlendi.

Sinop İmam Hatip Ortaokulu önünde gerçekleştirilen kermeste gruplar halinde iş bölümü yapan öğrenciler, kendi yaptıkları ürünleri tezgahların başında satışa sundu.

Türkiye Gençlik Vakfı Sinop İl Temsilcisi Fatih Özcan Kermes ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sinop İmam Hatip Ortaokulu olarak Halep’te yaşanan insanlık dramına karşı İHH öncülüğünde STK’lar olarak bir araya geldik. Bu kermesi 3 gün planladık. Bu Perşembe, önümüzdeki Pazartesi ve Perşembe olacak şekilde. Bu 3 kermesten elde edilecek gelirler, makbuz karşılığında İHH’nın hesabına yatırılacak” dedi.

Aynı kermesin 26 ve 29 Aralık günlerinde de tekrar aynı yerde düzenleneceği öğrenildi.