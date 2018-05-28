Öğrencilere yangın tatbikatı

Erfelek Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine Erfelek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın tatbikatı yaptırıldı. İlk yardımın önemine vurgu yapmak amaçlı yapılan yangın tatbikatında Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Sefer Akan ve okulun sivil savunma kulübü tarafından öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra okul bahçesinde yakılan ateşe, müdahale edildi.

Gerçekleştirilen yangın tatbikatına Erfelek İlçe Jandarma Komutanı Hakan Aşar, Erfelek İlçe Emniyet Müdürü Furkan Akgün, Erfelek Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Yavuz Aslan, Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ve öğrenciler katıldı.