Program Alaaddin Camii Müezzin Kayyımı Vasıf Aslan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinden seminere gelenlere hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik sözlerine şöyle devam etti. “15 Temmuz bizler ile beraber aynı kıbleye dönen, bizlerle beraber aynı ibadetleri yapan kişiler, bu milletin uçağı ile, tankı ile bu milletin demokrasisine göz dikmişleridir. Elhamdülillah bu milletin göğsündeki iman ile bunların önünde etten bir duvar örerek onların emellerine ulaşmasına mani olmuşlardır. İşte bu tip insanların ellerine düşmemek için dinimizi çok iyi öğrenmemiz ve öğretmemiz gerekmektedir. Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığımız ilimize bir heyet göndererek “Din İstismarı İle Mücadele” konusunda seminer verilmesini istemiştir” dedi.

FETÖ terör örgütünün dini istismar edişi ile ilgili bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr.Bünyamin Okumuş, “FETÖ dini argümanları kullanarak insanları kandırmış, dinimizi istismar etmiş ve en sonunda güzel vatanımıza ihanet etmiştir. FETÖ dini bir cemaat olmayıp sadece karanlık emellerine ulaşmak için her türlü yolu mübah sayan, insanların dini duygu ve heyecanlarını istismar eden, dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrif eden bir örgüttür. Bu örgütün tuzağına düşmemek, Kur’an-ı Kerim’in ve Sünneti Seniiyye ışığında dinimizi iyi bir şekilde öğrenmekle mümkündür” diye konuştu.

Katılımcılara DEAŞ terör örgütü hakkında sunum yapan Ankara İl Müftülüğü Vaizi Neşe Okuroğlu şunları söyledi. “FETÖ terör örgütü ve DEAŞ aynı yerden yani dini istismar konularından beslenmektedir. Ancak DEAŞ uluslar arası güç ve terör örgütlerinin beslediği küresel güçlerin oluşturduğu ve dini terimleri kullanarak etrafına kitleler toplamaktadır. DEAŞ terör örgütü Müslümanlar arasında tekfir edici ama kendi mıntıkasında ve himayesi altında yaşayanlara Müslüman olan kişiler olarak nitelendirmektedir. Bunların tuzaklarından kendimizi muhafaza edebilmek için Kur’an-ı Kerim’in ve Sünneti Seniiyye ışığında dinimizi iyi bir şekilde öğrenmekle mümkündür.”şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Faruk Turhan Türkiye Diyanet Vakfının kurban bağışı hakkında sunum yaparak konu ile ilgi Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlamış olduğu sinevizyonu katılımcılara izletti.

Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in katılımcılara Sinop’a özgü kotra hediye etmesi ile program sona erdi.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Bünyamin Okumuş, Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Diyanet İleri Başkanlığı Vaizi Faruk Turhan, İlçe Müftüleri, Ankara İl Müftülüğü Vaizi neşe Okuroğlu ve Sinop ili ve ilçelerinde görevli Din Görevlileri katıldı.