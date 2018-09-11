İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öldürülen Afgan Hussaini eşyaları ile defnedildi

Sinop’ta çıkan tartışma sonucu hayatını kaybeden Afgan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini defnedildi.

Sinop'ta çıkan tartışma sonucu hayatını kaybeden Afgan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini defnedildi. Afgan uyruklu şahıs kimsesinin bulunmaması nedeniyle eşyalarıyla birlikte defnedildi.


Sinop'un Zeytinlik Mahallesi'nde bir evin birinci katında meydana gelen tartışmada Sayed Abdullah Hussaini (26) hayatını kaybetmişti. Olayın hemen ardından kaçan Enver Ç.'nin (38) yakalanması için ise özel ekipler operasyon başlatmış ve Sinop Balatlar Yapı Topluluğu mevkinde yakalanmıştı.


Olay yerinde hayatını kaybeden Hussaini, Sinop Belediyesi cenaze aracı ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesinden alınarak Kemalettin Sami Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çukurbağ Mezarlığında toprağa verildi.


Afgan uyruklu Hussaini, kimsesinin bulunmaması nedeniyle özel eşyaları birlikte defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.