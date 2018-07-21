Online hizmet ile zayıflama

Sinop’ta hizmet veren diyetisyen Manolya Ejder, hem kliniğinde danışanlarına kilo alıp vermeleri konusunda yardımcı oluyor, hem de online hizmet ile zayıflatıyor. Diyetisyen Manolya Ejder "Kliniğimde verdiğim hizmetler kilo alma, kilo verme, sporcu beslenmesi, mide ameliyatı geçirmiş danışanlarım var. Onlara da hizmet veriyorum. Onun dışında kilo almakta çok zorlanan bireylere yardımcı oluyorum. Daha çok kilo verme odaklı çalışıyorum. Danışanlarımla daha çok arkadaş gibi olmayı seviyorum. Böyle olunca aramızdaki sınır kalkmış oluyor. Bu şekilde daha iyi ilerleyebildiğimizi düşünüyorum. Danışanlarımla çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi geçiniyoruz. Onları çok seviyorum. Karşılığını da çok güzel aldığımı düşünüyorum" dedi.

Ayrıca Diyetisyen Ejder online hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

Danışan Arzu Yalçın ise; "3 aydır bu diyetisyene geliyorum. Toplamda 13 kilogram verdim. Çok memnunum" dedi.