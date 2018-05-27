Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Sinop’ta

Bakan Eroğlu, Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Bakan Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, ”Küresel iklim değişikliği sebebiyle bakıyorsunuz anlık yağışlar oluyor. Birden bire hiç beklemediğiniz 3 ayda yağacak yağmurun 8 saatte düştüğünü görüyorsunuz. Büyük bir felaket. Dolayısıyla özellikle bizim talebimiz dere yataklarına ev yapılmaması, işgal edilmemesi yani dere yatağı elinde sonunda kendisi yatağını geri alıyor. Zorla alıyor” dedi.

Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

“Bu konuda biz de şu ana kadar DSİ olarak 4.500 tane dere ıslahı yaptık. Ve bunlar yapılmasaydı Allah korusun çok büyük can ve mal kaybı olurdu. Ankara’da özellikle Merkezde bir dere 1950‘li yıllarda taştığı zaman 56 kişi hayatını kaybetti. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bunları nasıl önlüyoruz? O zaman böyle anlık yağışlar, gerçekten kuvvetli yağışlar, fırtınalar pek yoktu. Son yıllarda son 15 yılda bunlar arttı. Nasıl yapıyoruz? Meteoroloji gerçekten çok önemli bir sistem kurdu. Bütün Türkiye’de anlık olarak 1600 tane otomatik meteoroloji ölçüm istasyonumuz ve radar sayımızda 17‘ye yükseldi. 17 tane radar var. Meteoroloji radarı. Ve bunlarla tüm bulutları hava akımlarını takip ediyoruz. Önceden uyarıyoruz. Şurada çok kuvvetli bir yağış olacak. Dikkat edin diye. Dolayısıyla ilgili valilikler, belediyeler, kurum ve kuruluşlar muhtarlıklara kadar gidiyor. Onlar gerekli tedbiri alın diye. Dere yataklarındaki vatandaşlar oradan yukarıya doğru çıkıyorlar. Dolayısıyla büyük bir yağış geldiği zaman can kaybı olmuyor Allaha şükür. Ama tabi balık kaybının da olmaması için bizim özellikle dere yataklarını ıslah etmemiz lazım. Dere yataklarında işgal varsa onları kaldırmamız lazım. Bunu özellikle rica ediyoruz.“

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Eroğlu, son dönemde yükselen dolar ile ilgili sıkıntıların ortadan kalkacağını belirterek ”Her zaman bunu yapıyorlar, her seçimden önce bu hainler, millet düşmanları bunu yapıyor. Sadece bir de size değil diğer devletlere de yaptılar bunu. Dolayısıyla değerli kardeşler çalkalansın ekonomi falan diye böyle bir gayret içindeler. Bu milleti dolarla falan hizaya getiremezsiniz, başını eğemezsiniz. Gerekirse biz tamamen Türk Lirası’na döneriz. Nitekim Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla geçen dönem herkes evindeki doları bozdurdu o dönemki sıkıntıyı atlattık şimdi de atlatacağız’’ diye konuştu.