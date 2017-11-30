Dr. Besim Özcan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasında kurulmuş olan iyi ilişkileri elbette daha ileriye götürüp müşterek bir savunma hattı kurmamızın faydasına değinmek lazım” dedi.

Sinop’ta Kırım Savaşı deniz şehitlerini anma etkinlikleri devam ediyor. Sinop Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen konferansa Sinop Valisi Hasan İpek, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Konferansta Kırım Savaşı hakkında açıklamalarda bulunan konuşmacı Prof. Dr. Besim Özcan, “Günün anlam ve önemine binaen bir konudan, bizi geçmişe götürüp hüzün yaşatan bir konudan bahsedeceğim. 30 Kasım Sinop için değil sadece, memleketimiz için, Osmanlı Devleti için çok üzücü bir tarihtir. Sinoplunun çok iyi bildiği Sinop Limanında çok acı bir olay yaşanmıştır. Bu acı olayda yaklaşık 2 bin şehidimizin mevcudiyeti değil esasen devletimizin bekasına yönelik bir tehdit ve baskın olması üzücüdür. Ama unutmamak lazımdır ki geçmişteki her acı olaydan geleceğe yönelik dersler çıkarmamız ve tarihi iyi bilmemiz geçmişteki olaylardan istifadeyle geleceğe yön vermemiz gerektiği için tarihi de bilmemiz gerekiyor. Bu konu hakkında konferans ya da tebliğ sunduğum zaman tenkit edenler oluyor ‘Hocam çok acı anlattınız’ diye. Tarihi düzgün anlatmamak da benim bakımımdan tarihe ihanettir. Elbette doğruları anlatacağız, geçmişteki hadiseleri doğru şekilde vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Özcan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasında kurulmuş olan iyi ilişkileri elbette daha ileriye götürüp müşterek bir savunma hattı kurmamızın faydasına da değinmek lazımdır. 19. yüzyıl Ruslarla çok ağır savaşların yapıldığı bir asırdır. Rusya kısaca Karadeniz’i ele geçirme politikasını artık bu yüzyılda gerçekleştirmek kararlılığındadır. Osmanlı Devleti altında yaşayan gayrimüslimleri ayaklandırmışlardır. Diğer yandan fırsat buldukça Osmanlı Devleti’ne savaş açmak suretiyle önemli kazançlar elde etmiştir. Devletin Yunan İsyanı’yla uğraştığı zamanda Yunanlara destek oldukları bir zamandır. Bu politikaları izleyerek önemli kazanımlar elde edecektir. Bu başarılar Rus Çarı 1. Nicolas için yeterli değildir, başka argümanlarla da saldıracaktır. O zamanlarda Mehmet Ali Paşa Mısır valisidir ve devletine karşı isyan etmiştir. Bu dönemde yapılan Hünkar İskelesi Antlaşmasıyla boğazlar üzerinde bazı avantajlar elde etmiştir.”