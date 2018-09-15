Pakistanlı kaçakları İstanbul diye Sinop'a bıraktılar

İstanbul diye Sinop'a bırakılan Pakistanlı kaçaklar burada mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, insan kaçakçıları tarafından bir grup Pakistanlı kaçak, dün minibüslerle Sinop otogarına bırakıldı. İnsan kaçakçıları tarafından buranın İstanbul olduğu söylenen kaçak göçmenler burada mahsur kaldı.

Sinop Otogarı Kafeterya İşletmecisi Hayrettin Bozkurt yaptığı açıklamada, "Bu insanlar dünden beri buradalar. 37 kişiydiler. Sanıyorum biraz sayıları eksilmiş. Şuan mağdur durumdalar. Bu insanlar İstanbul'a gitmek istiyorlar. Ceplerinde Türk parası ya da farklı bir geçerli para birimi yok. Dolayısıyla da bu insanlar şuan yazıhaneye yalvarıyorlar. İstekleri var. Bu isteklerden birisi de İstanbul'a ulaşmak. Ama parasız kimse kimseyi de taşıyacak durumda değil. Bizler sabah bu insanlara biraz katkıda bulunduk. Karınlarını doyurduk. Ama nereye kadar. Öğlen oldu. Tekrar yemek ihtiyaçları var. Akşam olacak tekrar olacak. Bu insanların tuvalet ihtiyaçları var. Temizlik ihtiyaçları var. Her şeyden önce ben bu işin sağlık boyutuna bakıyorum. Bu kente gelen insanların hijyenik bir ortamda mı geliyor. Yoksa bir kontrolden geçirildi mi? Van'dan giriş yapıldığı söyleniyor. Eğer Van'da böyle bir kontrol yoksa bu insanlar şu an yerlerde yatıyorlar. Bu tablonun oluşmasında en büyük etkenlerden birisi 55 plakalı birkaç tane minibüs bu insanları bırakıp hızlı bir şekilde kaçtılar. Bu olay dün oldu. Gündüz vakti. Bu şehrin kent güvenlik kameraları bunları kayıt etmiştir” dedi.