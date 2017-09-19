Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 14:39

Palamutta hayal kırıklığı, umut hamside

Karadenizli balıkçılar, denizlerde 1 Eylül’de başlayan av sezonunda geride kalan yaklaşık 20 günlük zamanda özellikle palamuttan umduğunu bulamadı.

Palamutta hayal kırıklığı, umut hamside

19 Eylül 2017 14:39

Avlanan ince palamutlar ise kilogramı 10 TL’den satılıyor.


Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, “Karadeniz’de palamut olmadığı söyleniyor. Havaların sıcak gitmesi bunda etkili oluyor. Umutla bekliyoruz” dedi.



"Hamsinin bol olmasını bekliyoruz"


Bu sene palamudun geçen seneye oranla az olduğunu ifade eden balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Büyük tekneler şu anda denize çıkmıyor. Ufak kayıklarla yakalanan balıklar tezgaha geliyor. Bu sene hamsinin bol olmasını bekliyoruz. Palamut bu sene kıt oldu. Mezgit, istavrit ve barbunun şu andan daha bol çıkacağını umuyoruz. İnşallah hamsi yüzümüzü güldürür" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç