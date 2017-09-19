Palamutta hayal kırıklığı, umut hamside

Avlanan ince palamutlar ise kilogramı 10 TL’den satılıyor.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, “Karadeniz’de palamut olmadığı söyleniyor. Havaların sıcak gitmesi bunda etkili oluyor. Umutla bekliyoruz” dedi.

"Hamsinin bol olmasını bekliyoruz"

Bu sene palamudun geçen seneye oranla az olduğunu ifade eden balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Büyük tekneler şu anda denize çıkmıyor. Ufak kayıklarla yakalanan balıklar tezgaha geliyor. Bu sene hamsinin bol olmasını bekliyoruz. Palamut bu sene kıt oldu. Mezgit, istavrit ve barbunun şu andan daha bol çıkacağını umuyoruz. İnşallah hamsi yüzümüzü güldürür" diye konuştu.