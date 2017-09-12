Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 13:31

Patlama Sinopluları korkuttu

Sinop’ta dün akşam saatlerinde yaşanan doğalgaz patlaması korku dolu anlar yaşattı.

Patlama Sinopluları korkuttu

12 Eylül 2017 13:31


Aynı anda gerçekleşen üç ayrı noktada eş zamanlı patlama Sinopluları korkuttu. İlk haber kuru sokaktan geldi. Patlamayı duyan mahalleli sokaklara döküldü. Yaklaşık 15 dakika elektrik kesintisi yaşandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri olayın doğalgaz şebekesinden olabileceğini düşünerek, doğalgaz acil ekibini olay yerine çağırdı ve ekiplerce müdahale edilerek doğalgaz vanası kapatıldı.


Sokak yaya trafiğine kapatıldı. Doğalgaz şirketi yetkilileri olayla ilgili çalışma başlatıldı. İki ayrı patlama ise Korucuk ve Akliman’daki elektrik trafolarından olduğu anlaşıldı. Aşırı nemdem kaynaklandığı tahmin edilen patlamalar için geniş çaplı araştırma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Açık
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç