Aynı anda gerçekleşen üç ayrı noktada eş zamanlı patlama Sinopluları korkuttu. İlk haber kuru sokaktan geldi. Patlamayı duyan mahalleli sokaklara döküldü. Yaklaşık 15 dakika elektrik kesintisi yaşandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri olayın doğalgaz şebekesinden olabileceğini düşünerek, doğalgaz acil ekibini olay yerine çağırdı ve ekiplerce müdahale edilerek doğalgaz vanası kapatıldı.

Sokak yaya trafiğine kapatıldı. Doğalgaz şirketi yetkilileri olayla ilgili çalışma başlatıldı. İki ayrı patlama ise Korucuk ve Akliman’daki elektrik trafolarından olduğu anlaşıldı. Aşırı nemdem kaynaklandığı tahmin edilen patlamalar için geniş çaplı araştırma başlatıldı.