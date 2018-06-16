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16 Haziran 2018 17:12

Ramazan bayramında Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ne ziyaretçi akını

Sinop’ta bulunan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Ramazan Bayramı’nda kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ramazan bayramında Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ne ziyaretçi akını

16 Haziran 2018 17:12


Sinop’ta bulunan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Ramazan Bayramında kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Şelaleler doğal güzellikleri ile ziyaretçileri büyülüyor.


Sinop’un Erfelek İlçesi Tatlıca Köyü mevkiinde bulunan tabiat parkı içinde yer alan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan alanı özellikle Ramazan ayında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, Erfelek Tatlıca Şelaleleri’nin Ramazan Bayramında ilçenin turizmine önemli bir katkı sağladığını belirterek, "Özellikle bayram tatilleri ve yaz döneminde bir günde yaklaşık 3 bin kişi Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ni ziyaret ediyor. Buranın temizliği olsun güvenliği olsun bizi bir an bile mahcup etmedi. Gerçekten harika bir ortam. Harika bir yer. Şelaleler muhteşem doğal güzellikleri ile bölgeye turist çekiyor. Her geçen yıl buranın tanınırlılığı giderek artıyor. Bu da bizi çok sevindiriyor" diye konuştu.




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