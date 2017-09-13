Reklamcılığın Geliştirilmesi Eğitimi Projesi başladı

BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, Kastamonu Gazeteciler Cemiyetindeki eğitim programının açılışında, 10 yıl önce adı bile bilinmeyen sosyal medya platformlarının bugün firmalara ürünlerini tüketiciye tanıtma şansı sunduğunu söyledi.

Türkiye’de en çok satan gazetelerden birinin ortalama günlük satışı 350 bin iken aynı gazetenin sosyal medya hesabının 3,5 milyona yakın kişi tarafından takip edildiğine dikkati çeken Elçin, bunun da son yıllarda farklı bir reklam mecrasının doğmasına ve medya kuruluşlarının bu mecradan da reklam geliri elde etmesine imkan sağladığını belirtti.

Eğitim programının içeriği hakkında bilgi veren Elçin, "Pazarlama ağı içerisinde önemli bir yere sahip olan reklam olgusunu, kavramsal temellerinden üretim süreçlerine, etkilerinden bileşenlerine kadar bütün yönleriyle kavratmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Ayrıca, pazarlama ağı içerisinde önemli bir yere sahip olan dijital reklam gibi yeni nesil reklam araçlarını ve yöntemlerini tanıtmak da diğer amaçlar arasında yer almaktadır. Tek başına resmi ilan gelirleri yazılı basın sektörünün kalkınması ve yaşamını devam ettirmesi için yeterli olmamaktadır. Basın İlan Kurumunun bu ve benzeri projelerdeki öncelikli amacı da, yerel gazetelerin sadece resmi ilan gelirleriyle değil, ticari reklam gibi önemli gelir kaynağından pay alabilir konuma getirmek ve dijital reklam piyasalarına da paydaş olmalarını sağlamaktır. Bugün başlayacak olan ve KUZKA Desteği ile gerçekleştirilecek bu eğitim projesi yerel gazeteler için önemli bir fırsat olacaktır” dedi.

Programda KUZKA Genel Sekreter Vekili Serkan Genç ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz da selamlama konuşması yaptı.

BİK Kastamonu Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek projede bölgeye bağlı illerde gazete ve medya kuruluşlarının reklam servisinde çalışan 30 kişiye reklamcılık eğitimi verilecek.