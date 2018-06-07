Sağlık Bakanı Demircan: “Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor”

Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor. İnşallah gelecek çok mükemmel olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sinop’un Durağan ilçesinde yapımı tamamlanan Devlet Hastanesinin açılışına katıldı. Yoğun katılımın olduğu tören İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Törende konuşan Bakan Demircan, “Bu coğrafya üzerinde eğer güçlü olursanız bu sefer rolünüz değişiyor. Dünyaya yön veren mazlumlara sahip çıkan zalimler karşısında mücadele rolünü üstlenen bir Türkiye, bir devlet ortaya çıkıyor. Şimdi geriye dönüp bakıyoruz. Türkiye özellikle Birinci Cihan Harbi’nden sonra kurulduğu 1920’den bu zamana 20-23 hangisinin kuruluş tarihini alırsanız alın o zamandan bu zamana Türkiye arzuladığı gelişmeyi tam yakalayamadı. Bunda sıkıntılar vardı. Sıkıntılardan bir tanesi zihniyetteki durumdu. Bir diğeri ise sistemdeki sıkıntıydı. Zihniyeti bir dönüşüm zaman içerisinde gerçekleşti. ‘Devlet mi önde gelir, millet mi?’ noktasından asıl olan millettir ilkesine dönüldü. Ülke kalkınma yolunda mesafe katetti. Biz şunu biliyoruz ki, bu coğrafyada kurduğumuz en büyük devlet Osmanlı. Osmanlı’nın kuruluş felsefesindeki yatan neydi? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte bu ilkeyle yeniden Türkiye zihniyet dönüşümünü yakaladı. Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor. İnşallah gelecek çok mükemmel olacak. Bakın sağlık alanındaki başarıları herkes biliyor. Bir iki örnekle sadece geçtim. Hastanelerimiz 5 yıldızlı otel örneği o şekilde vatandaşımızın layık olduğu en üst düzeye geçiriyoruz hastanelerimizi. Alt yapımızı yeniliyoruz. Teknolojilerimizi yeniliyoruz. Türkiye’de üretmenin yollarını üretiyoruz ve gayret ediyoruz” diye konuştu.

Ardından edilen dua ile Durağan Devlet Hastanesinin açılışı gerçekleştirildi. Hastanenin açılışına AK Parti Sinop İl Milletvekili Nazım Maviş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop Valisi Köksal Şakalar, birçok protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı.