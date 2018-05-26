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26 Mayıs 2018 08:51

“Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” Sinoplu çocuklarla buluştu

Sinop’ta “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali gerçekleşti.

“Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” Sinoplu çocuklarla buluştu

26 Mayıs 2018 08:51


Sağlık Bakanlığı ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi ve hareketli yaşama özendirmesi amacıyla düzenlenen “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa”, Sinop Belediyesi Otoparkında çocuklarla bir araya geldi.


Yüzlerce çocuğun katıldığı coşkulu geçen ve 1,5 saat süren etkinlikte Rafadan Tayfa karakterleriyle bir araya gelen çocuklar hem sağlıklı beslenme konusunda bilgiler aldı hem de anne babalarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.


Müzikal gösteri öncesi Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Araçlarıyla sağlık çalışanları tarafından çocuklara ve ailelerine ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, hareketli yaşam, tuz kullanımı ve obezite konularında bilgi verildi aynı zaman çocuklara ağız ve diş sağlığı setleri ile balon ve şapkalar dağıtıldı.




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