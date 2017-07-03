Sakarya Caddesi’nde sıra dış cephe kaplamada

Sinop’ta yayalaştırma projesi ve peyzaj çalışmaları nedeniyle uzun süredir trafiğe kapalı olan Sakarya Caddesi geçen hafta hizmete sunulmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, “Biz mutlu şehir olarak vatandaşlarımıza üstün seviyede hizmet vermek için uğraşıyoruz. İlimize gelen misafirlerimizi mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde tatil yapmaları için bütün zamanımızı bunlara harcıyoruz. Bu çerçeveden olmak üzere en son yaptığımız Sakarya Caddesi’ni yayalaştırdık ve trafiğe açtık. Sakarya Caddesi’ni trafiğe açarken bazı tereddütlerim oldu. Acaba dolmuşları normal güzergah devam ettirip, küçük arabaları caddeye aldığımızda her hangi bir problem olur mu? şeklinde bir düşüncemiz oldu. Ama baktık ki Sakarya Caddesi şimdi Sinop trafiğini çok iyi bir noktaya getirdi. Trafik biraz rahatladı. Bu yönüyle sevindirici duygulara sahip olduk” diye konuştu.

Başkan Ergül şöyle devam etti: “Sakarya Caddesi’ne tekrar baktığımızda biraz eksiğimiz kaldı. Hareketli dubalar gelecek ve bunun yanında ise caddede oturan insanlarımızın rahatsız olmamaları için gölgeliklerimiz olacak. Onun dışında başka bir eksiğimiz yok. Son olarak ise Sakarya Caddesi cephe kaplama projemiz kaldı. Şu an ihalede, Eylül ayında ise uygulamaya geçecek.”

Herkes tarafından caddenin çok beğenilmesinin hoşuna gittiğini anlatan Başkan Baki Ergül, “Bunu duyunca çok mutlu oldum. Ben de ona yıllarımızı bu işe verdiğimizi söyledim. Bu projeyi şehir dışından da olmak üzere beğenen ve konuşan hiç tanımadığımız insanlar var. Özellikle gece bazen ben de çıkıp dolaşıyorum. Caddeyi Işıl ışıl gördükçe AVM’ye benzetiyorum. En önemli noktaya değindiğimiz de ise herkesin dikkatini çeken mavi renkli yapımız var. Bu yapımız gündüz güneş enerjisinden enerjiyi alıp gece ise kendi ışığını üreten tamamen gençlere yönelik, gençlerin Wİ-Fİ ihtiyaçlarını karşılamak için oturup hem bilgisayarını hem telefonunu sarj edebildiği bir projemizdir. Sadece gençler için değil olgun insanların da aynı şekilde oturup bu işlemleri yapabildiğini belirtebiliriz. Modern ve olması geren bir projeydi ve gerçekleştirdik. Bu projeden önümüzde ki yaza, Aşıklar Caddesi giriş yerinden kütüphane arasındaki yola düşünüyoruz” şeklinde konuştu.