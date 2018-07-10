Sanayi çöpü kursiyerleri zora sokuyor

Sinop Valiliği tarafından 23.11.2017 gün 2017.53 sayılı karar ile Sinop merkez sürücü kurslarına direksiyon eğitimi ve sınavı için tahsis edilen güzergahta sürücü kursiyerler, bu bölgeye sanayi çöpü döküldüğü için zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar.

Konu ile ilgili konuşan Sinop Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Dernek Başkanı Mustafa Anaç, "Bu bölge A2 sınıfı, yani motosiklet sınıfı eğitim ve sınav güzergahı olarak, Sinop Valiliğinin 23.11.2017 gün ve 53 sayılı kararı ile bize tahsis edilmiş durumda. Burayı temizledik, çizdik. Sınav ve eğitim için kursiyerlerimize hazırladık. Fakat ne yazık ki. Sürekli çöp atılıyor. Bu çöpleri de 2-3 haftada bir büyük miktarlarda paralar ödeyerek temizlettiriyoruz. Konuyu sanayi yönetimine de söyledik. Onlar belediyeye ait olduğunu, belediyeye de sanayinin sorumluluğunda olduğunu söylüyor. Ama sonuç meydanda. Bütün çöplük, pislik burada. Biz bu hafta sonu burada sınav yapacağız" dedi.