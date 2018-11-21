Sanayi çöpü kursiyerleri zora sokuyor

Sinop'ta sürücü kurslarına direksiyon eğitimi ve sınavı için tahsis edilen bölgeye dökülen sanayi çöpleri kursiyerlere zorluk çıkartıyor.

Sinop Valiliği tarafından 23 Kasım 2017 tarihli kararla Sinop merkez sürücü kurslarına direksiyon eğitimi ve sınavı için tahsis edilen güzergaha dökülen sanayi çöpleri dikkat çekiyor. Konu ile ilgili konuşan Sinop Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Dernek Başkanı Mustafa Anaç, "Bu bölge A2 sınıfı, yani motosiklet sınıfı eğitim ve sınav güzergahı olarak, Sinop Valiliğinin 23.11.2017 gün ve 53 sayılı kararı ile bize tahsis edilmiş durumda. Bu konuyu sanayi yönetimi ve Sinop Belediyesine bildirdik. Burası her geçen gün daha rezil bir görünüme sahip oluyor. Biz burada eğitim veremiyoruz. 2 Aralık 2018 tarihinde sınavımız var. Bu sınavı nasıl yapacağız? Burayı temizletmek için her defasında cebimizden ciddi paralar ödedik, ödüyoruz. Yetkililerin artık bu rezilliğe bir dur demesi gerekiyor” dedi.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Orada bulunan çöp, sanayi yönetiminin çöpü. Belediyeyi çok fazla ilgilendirmiyor. Sanayi yönetimi bu konu ile ilgilenmeli. Bizden destek isterlerse, destek oluruz” diye konuştu.