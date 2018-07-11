Sıcaklar arttı, balığa ilgi azaldı

Balık yeme kültürünün yüksek olduğu Sinop’ta, balık satışlarının düşük düzeyde olduğunu belirten balık satıcısı İbrahim Gündoğdu, sıcaklığın mevsim normallerinde yüksek olmasından dolayı balık satışlarından memnun olmadığını belirtti.

Fiyatların yüksek olması ve hava şartları nedeniyle satışların iyi olmadığını dile getiren esnaf Gündoğdu, balık fiyatlarının geçen yıl ile aynı olduğunu ifade etti.

Geçen seneye oranla balık satışlarının kötüye gittiğini ifade eden İbrahim Gündoğdu, “Her yıl, geçen yılı aratıyor. Şu an ki durumlardan dolayı olabilir. Bize göre çeşitlerimiz bol ve fiyatları uygun. Fiyatlar geçen senenin fiyatlarıyla aşağı yukarı aynı" dedi.