Sıcaklar arttı, balığa ilgi azaldı

Sıcaklığın zaman zaman 30 dereceyi geçtiği Sinop’ta, balıkçılar balık satışlarından umduğunu bulamadı. Balık yeme kültürünün yüksek olduğu Sinop’ta, balık satışlarının düşük düzeyde olduğunu belirten balık satıcısı Mert Kanal, sıcaklığın mevsim normallerinde yüksek olmasından dolayı balık satışlarından memnun olmadığını belirtti.

Kanal, balık satışlarından memnun olmadığını ifade ederek, “Balık ile ilgili problem yaşıyoruz. Avcılıkta son senelerde yaşadığımız en kötü zamanlardan birisindeyiz. Balık bulmakta zorlanıyoruz. Haliyle satmakla da zorlanıyoruz. Sinop’a gelen yerli ve yabancı turistler balık yemek istiyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat dediğim gibi balık miktarı az olduğu için daha çok çiftlik balıklarına yöneliyoruz. Ama günlük yine olta balıklarından 3 ve 5 kilo arası satıyoruz. Tabii yeterli olmuyor. Turizm’de geçen seneye göre nazaran bu sene çok yoğun bir turizm yok. Genelde bu sene gelen insanlar eş, dost, akraba ziyaretine geliyor. Otellerde boş odalar var. Biz de balık restoranımızda geçen seneki verimi alamıyoruz. Bunu balık konusuna bağlarsak balık yok, turist yok, balık olsa da turist olmayacak. Genel olarak geçen seneye göre satışlarımız kötü durumda. İlerleyen zamanlar ne gösterir bilemeyiz. Fakat palamut avcılığı olacak gibi bu sene. 1 Eylül’den sonra tamamen av sezonu açılacak. 1 Eylül’ü bekliyoruz. Ucuz olsun istiyoruz. Herkese satalım istiyoruz” dedi.