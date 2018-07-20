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20 Temmuz 2018 15:19

Sinop Belediyesi yeni itfaiye aracını tanıttı

Sinop Belediyesi bünyesine katılan yeni itfaiye aracı belediye önünde gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

Sinop Belediyesi yeni itfaiye aracını tanıttı

20 Temmuz 2018 15:19


Sinop Belediyesi tarafından alınan 1 adet İtfaiye, Sinop İtfaiyesinde çalıştırılmak üzere hizmete girdi.


Tanıtım töreninde konuşan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül. ”Bugün burada yeni aldığımız itfaiyenin hizmete girmesini gerçekleştiriyoruz. Sinop’un artık sınırları değişiyor. Nüfusumuz her geçen gün artmaya başlıyor. Allah göstermesin böyle büyük bir durumda mevcut itfaiyelerimizin bu gibi durumlara cevap vermeyeceğini düşünerek yeni bir itfaiye kazandıralım diye düşündük. Eskiden binalar 2-3 katlı idi. Şimdi ise 5-6-7 katlı binalar var. Dolayısıyla merdivenler acil bir durumda bizim mevcut merdivenlerimiz buna cevap vermiyor, yetersiz kalıyor. Bu yüzden böyle bir itfaiye aldık. İtfaiyede aracında bulunan merdiven 30 metre yukarı çıkabiliyor. Yani 10 katlı bir binaya rahat ulaşma şansı var. Ayrıca aracın bünyesinde 4 ton su ve 300 litre de köpük var” dedi.




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