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20 Haziran 2017 16:21

Sinop Belediyesinden “mezbaha” açıklaması

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, “Mezbahamız tamamen yasal, ruhsatı olan bir mezbahadır.

Sinop Belediyesinden “mezbaha” açıklaması

20 Haziran 2017 16:21

‘Yola yakın yapılmış’ diye eleştiriler geliyor. Yola 20 metre mesafedir. Bu eleştirileri doğru bulmuyorum” dedi.


Sinop Belediyesi imkânları ve KUZKA’nın önemli desteği ile çözüme kavuşan Sinop Mezbahası geçtiğimiz yıllarda açılmıştı. Böylelikle artık etlerin Erfelek yerine Sinop’ta kesilip dağıtımı yapılıyordu. Fakat bazı vatandaşlar mezbahayı yolun kenarına yapılması şeklinde eleştirmişti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, “Mezbaha projemiz tarım kuruluşlarımızla yaptığımız bir projedir. Tarım kurulunun tasdiki vardır. Ayrıca Tarım Bakanlığı ve Çevre Müdürlüğünden ruhsatını almış olduğumuz bir projedir. Biz mezbahayı ihale yaptık. 3. ihalede bir yükleyici bulduk. Kasaplarla da bir araya geldim. Yönetim kurulu yapmalarını talep ettim, çok modern bir mezbaha olmasından bahsettim. Bir arkadaşımız sonucunda orayı aldı. Biz oraya yatırım yaptıktan sonra oraya başka bir et arabası gelsin istemiyorum. Çünkü bir sıkıntımız yok, ruhsatımız var iskânımız da var. Bu iş yapılamıyorsa bizim belediye olarak bu işe talimatlarımız vardır. Geçtiğimiz günlerde son defa ihbar yapıldı. Mezbahamız tamamen yasal, ruhsatı olan bir mezbahadır. ‘Yola yakın yapılmış’ diye eleştiriler geliyor. Yola 20 metre mesafedir. Bu eleştirileri doğru bulmuyorum” diye konuştu.




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