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30 Aralık 2016 16:11

Sinop Belediyesine araç takviyesi

Sinop Belediyesine araç takviyesi

30 Aralık 2016 16:11

Sinop Belediyesi 2 adet pikap ve 1 adet küçük çöp kamyoneti ile araç parkını genişletti.
2 adet pikap ve 1 adet küçük çöp taksi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri bünyesinde çalıştırılmak üzere Sinop Belediyesine kazandırıldı. 2016 yılı içerisinde 1 adet küçük itfaiye aracı,1 adet kapalı cenaze nakil aracı,1 adet Cenaze yıkama aracı ile 2 adet pikap yine destek hizmetleri bünyesine katılmıştı.
Tanıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Baki Ergül, “Bugün 3 tane yepyeni uzun yıllar belediyeye Sinop’a hizmet verecek bu araçları hizmete sokuyoruz. 25 gün sonra 1 tane daha yepyeni çöp aracımız gelecek. Şu anki 3 araçtan 2 tane pikabı Belediye olarak biz aldık. Dedeoğlu Grup Sedat Dedeoğlu’nun katkılarıyla aldığımız pikabı damperli yaptık. Mini çöp arabamızda çok kullanışlı bunlardan birkaç tane daha alırız belki. Bu aracıda bize hayırsever kardeşimiz aldı. Bu aracın özelliği dar yollu mahallelerimizde rahat hizmet sağlayacak olmamız” dedi.
Daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına, belediye olarak ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyduklarını vurgulayan Başkan Ergül, “Sinop Belediyesi olarak gerçekten çok güzel işler yapıyoruz. Bu arada her şeyi yeniliyoruz. Makine parkurumuzu yeniliyoruz. Sinoplu iş adamlarından da yardım ve destek bekliyoruz” diye konuştu.
Belediye Başkanı Baki Ergül araçların alımlarında ve yapımlarında emeği geçen iş adamı Fatih Kara ve Sedat Sever’e teşekkür ederek plaket takdim etti.
Program duaların okunması ardından kesilen kurbanla sona erdi.



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