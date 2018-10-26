Sinop Belediyesinin yeni araçları tanıtıldı

Sinop Belediye binası önünde düzenlenen programda konuşan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, "Bu gördüğünüz iki makine ihtiyaçtan kaynaklanan bir hayli de pahalı makine. İhtiyaç şöyle ki bu gördüğünüz vidanjör yeni bir vidanjör yaklaşık maliyeti 1 milyon 158 bin liraydı. Belediye imkanları söz konusu olduğunda bağı ciddi bir pazarlık gücüm vardır. Bu makineyi pazarlık ede ede 950 bin liraya makineyi aldık. Makineyi alma nedenimiz bu makinenin eskisi bizde var ama eskisi artık yürümüyor ve gitmiyor. Geçen gün eskisini tamir ettirmek için 30 bin lira gibi bir rakam harcadım ama baktım bunun sonu yok Sinop'a yani sizlere çok daha iyi hizmet vermek için bizim böyle bir makineye şiddetle ihtiyacımız vardı. Ama ne kadar güzel bir belediyeyiz ki, ne kadar muhteşem belediyeyiz ki inşallah nazar değmez. Bu makineyi buraya getirdik ve parasını da verdik. Bu makine Sinop'un diğer gördüğünüz makine Sinop gittikçe büyüyor. Yeni seçimlerden sonra 4 tane köyün Sinop'a katılımı ile Sinop biraz daha büyüyecek dolayısıyla buralara hizmet getirmek için bizim iş makinelerine ihtiyacımız var. Biz esasın da şu 10 senelik süre içerisinde 1 tane vardı 2 tane daha böyle makine aldık ama o da yetmiyor. Baktım ki her ay 25,30 bin lira makine kirası veriyoruz. 30 bin liradan 10 ay olsa bir makine parası eder makinenin tabi dolardaki artış tan dolayı 4 yüz 88 bine kadar çıktı bu makine derken pazarlık 4 yüz 25 bin liraya biz bu makineyi aldık. Şimdi bunun önün de eşantiyon olarak aldığımız kar kırma bıçağı var birde makinenin kırıcı vardır çok yönlü bir makinedir. Böylece iki yeni makine Sinop Belediyesi makine parkına kazandırmış olduk. Tüm belediye çalışanları olarak onların ağabeyleri hem de belediye başkanları olarak bu iki güzide makineyi Sinop Belediyesine Sinop'un adına kazandırmak tan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.