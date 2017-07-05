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05 Temmuz 2017 12:00

Sinop Çekek Yeri yenileniyor

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Çekek Yerinde temizleme çalışmasına başlanacağını, buranın herkesin keyif alacağı ve gurur duyacağı bir alan haline geleceğini söyledi.

Sinop Çekek Yeri yenileniyor

05 Temmuz 2017 12:00


Başkan Baki Ergül konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çekek Yeri dediğimiz olay Sinop’un en güzel yeri ama şu anda en kötü yeri fakat bu hafta çalışmalara başladık. Bayramdan sonraki hafta temizlenmesi gereken çekek yerinin şu anda hiçbir eksiği yok. Anıtlar Kurulundan gerekli oluru aldık ve projelerimizi yaptık. Şimdi orayı temizleme çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca orda 70 teknelik bir marina yapacağız. Sinop’un en güzel yeri orası. Hepimizin keyif alacağı, gurur duyacağı bir alan düzenlemesi olacak” dedi.




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