Sinop göletlerine 35 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla 2016 yılında uygulamaya konulan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında üretim faaliyetleri gerçekleştirilen sazan balığı yavruları göletlere bırakıldı.

Konu ile açıklamada bulunan Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Vekili Sezai Aydın, “Su ürünleri kaynaklarının rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi ve avcılık yoluyla meydana gelen tahribatın önlenmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen balıklandırma faaliyetleri 2013 yılı programına ilimiz de dahil edilmiştir. İl Müdürlüğünün talepleri ile gerçekleşen balıklandırma ile Boyabat ilçemiz de yer alan; Boyalı Göleti, Bektaş Göleti, Eğlence Göleti ve Maruf Göletlerini 60 bin adet, 2014 yılında ilimiz merkeze bağlı Bektaşağa Göleti ile Çobanlar (Muhsinli) Göleti’ne 30 bin adet, 2016 yılında Boyabat ilçesine bağlı Boyalı Göleti ile Bektaş Göletlerine 30 bin adet olmak üzere toplamda 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakılmıştı” dedi.

Sezai Aydın şu bilgileri verdi: “2017 yılı içinde Akdeniz Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından temin edilen 65 bin adet sazan balığı yavruları Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü su ürünleri mühendislerince Ankara İl Müdürlüğünden teslim alınarak aynı gün Durağan ilçemizde bulunan Karacaören Göleti’ne 30 bin adet, ilimiz merkeze bağlı Bektaşağa Göleti’ne 15 bin adet, Çobanlar (Muhsinli) Göleti’ne 20 bin adet olmak üzere doğal ortama bırakıldı. Doğal bir tür olan sazan balıkları sıkça tüketilmesi ve adaptasyonda başarılı olması sebebiyle tercih edilmektedir. Yavru balıkların bırakıldığı göl ve göletler ticari avcılığa kapalı olup sadece amatör avcılığa açık olup, bu tür faaliyetler amatör avcılık turizmine katkı sağlayacaktır. 2003 ve 2009 yıllarında Bakanlığımız Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından denize markalanmış kalkan balığı yavruları bırakılmış ve stoklara ciddi destek sağlanmıştır. 2013 yılından bu yana da Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün talepleri ile ilimizde iç sularda balıklandırma faaliyetleri kapsamında toplam 185 bin adet yavru sazan balığı doğal ortamlarına bırakılmıştır. Balıklandırma faaliyetlerinin devamının gerçekleşmesi için gerekli olan atılımların İl Müdürlüğümüz takipçisi ve öncüsü olacaktır.”