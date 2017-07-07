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07 Temmuz 2017 14:37

Sinop İmam Hatip Lisesi inşaatında sona gelindi

Sinop Valisi Hasan İpek, 480 kişilik İmam Hatip Lisesi inşaatının 2017-2018 eğitim-öğretim yılına yetişeceğini söyledi.

Sinop İmam Hatip Lisesi inşaatında sona gelindi

07 Temmuz 2017 14:37


Sinop Valisi Hasan İpek ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkan, 18 derslik ve 300 Kişilik pansiyon kapasiteli Sinop Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Binada yapım çalışmaları sona ererken, yeni eğitim döneminde kapılarını öğrencilere açacak okulda çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Hasan İpek, “Bulunduğumuz yer Sinop İmam Hatip Lisesi. Lise kısmında okuyan şu anda 380 civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz geçici bir bina da kalıyorlar. 480 kişilik İmam Hatip Lisesi inşaatımız inşallah 2017-2018 eğitim-öğretim yılına yetişecek. Bununla ilgili çalışmalar gayet güzel gidiyor. Hep birlikte İl Milli Eğitim Müdürümüzle, müteahhitlerimizle birlikte bir inceleme yaptık. Şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Sinoplulara hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.




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