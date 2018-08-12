Sinop İmam Hatip Lisesi mezunları buluştu

Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesinde Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan mezunlar gününe AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şükrü Eraltan, Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Osman Aksu ve Sinop İmam Hatip Lisesi mezunları katıldı.

Burada konuşan AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “Geçen sene mezunlar toplantımızı bir piknik alanında yapmıştık. O zaman bu bina inşaat halindeydi. Cenab-ı Hak kısmet etti. Böyle güzel bir binanın avlusunda birlikte meselelerimizi müzakere etme, heyecanımızı paylaşma, mutluluğumuzu paylaşma imkanı bize verdi. Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun” dedi.

Ayrıca 1974 Sinop İmam Hatip Ortaokulunun ilk açılışında Kuran okuyan ve öğrenci olan Nejat Özdemir, bugünkü Sinop İmam Hatip Lisesi Mezunları Mezunlar Günü’nde, okulun mescidinde ilk namazı kıldırdı ve açılışı yaptı.