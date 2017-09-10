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10 Eylül 2017 13:50

Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü 50. yılını kutladı

Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü 50.

Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü 50. yılını kutladı

10 Eylül 2017 13:50

yılını kutladı.


Programa Sinop Valisi Hasan İpek ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak de katıldı. Sinop Valisi Hasan İpek yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdikten sonra Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’a da başarılarından dolayı kotra hediye etti.


50. yılını kutlayan, Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü, yelken dalındaki çocuklar ve aileleriyle bando eşliğinde yürüyüş yaptı. Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü önünde başlayan yürüyüş, Sinop Eski Buzhane önünde son buldu. Sinop Valisi Hasan İpek konu ile ilgili yaptığı açıklamada;”Bütün çocukları kutluyorum. Özlem Akdurak hanıma da, Sinop’a teşvik ettikleri için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir federasyon başkanı olarak bize gösterdiği bu ilgi gerçekten bizim için değerli. Biz Sinop olarak gerçekten yelken, kano ve kürek alanında bu övgüyü ve değeri hak ediyoruz. Hakkımızı da vermek lazım. Bu alanda, Türkiye’de ön plana çıkmış en önemli illerden birisi Sinop’tur"dedi.




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