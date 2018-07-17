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17 Temmuz 2018 11:54

Sinop Üniversitesi Haber Bülteni’nin 16. sayısı yayımlandı

Sinop Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ocak 2018-Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşen bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerin yer aldığı Sinop Üniversitesi Haber Bülteni’nin 16.

Sinop Üniversitesi Haber Bülteni’nin 16. sayısı yayımlandı

17 Temmuz 2018 11:54

sayısı yayımlandı.


’Suya Tutunan Şehir Sinop’ sloganıyla yayımlanan Sinop Üniversitesi 16. Haber Bülteni’nde, Sinop ve ilçelerinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere de yer verildi. Sinop Üniversitesi 16. Haber Bülteni’nin giriş bölümünde bir yazı kaleme alan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Üniversitesi Haber Bülteni’nin 16. sayısında, üniversitenin yürüttüğü faaliyetlerin, gerçekleştirdiği çalışmaların ve hayata geçirdiği bilimsel başarıların, değerli okuyucuların değerlendirmesine sunulduğunu belirtti.


Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Üniversitesi ailesi olarak şehirle işbirliği içinde bölgenin bilimsel gelişimine öncülük etmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Haber bültenimizde üniversitemizdeki faaliyetlerin yanı sıra yeşil ve mavinin kucaklaştığı, Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop ilimizden çok özel kareler yer alıyor" dedi.




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