Sinop Üniversitesi Haber Bülteni’nin 16. sayısı yayımlandı

sayısı yayımlandı.

’Suya Tutunan Şehir Sinop’ sloganıyla yayımlanan Sinop Üniversitesi 16. Haber Bülteni’nde, Sinop ve ilçelerinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere de yer verildi. Sinop Üniversitesi 16. Haber Bülteni’nin giriş bölümünde bir yazı kaleme alan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Üniversitesi Haber Bülteni’nin 16. sayısında, üniversitenin yürüttüğü faaliyetlerin, gerçekleştirdiği çalışmaların ve hayata geçirdiği bilimsel başarıların, değerli okuyucuların değerlendirmesine sunulduğunu belirtti.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Üniversitesi ailesi olarak şehirle işbirliği içinde bölgenin bilimsel gelişimine öncülük etmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Haber bültenimizde üniversitemizdeki faaliyetlerin yanı sıra yeşil ve mavinin kucaklaştığı, Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop ilimizden çok özel kareler yer alıyor" dedi.