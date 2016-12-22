Sinop Üniversitesi öğrencilerinden terör olaylarına kınama

Sinop Üniversitesi öğrencileri ülkedeki terör saldırılarına ve Halep katliamına sessiz kalmadı.

Ülkedeki terör olaylarını ve Halep’te yaşanan katliamı lanetlemek için Sinop Üniversitesi’nin 9 fakülte, 3 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulu öğrencileri eş zamanlı olarak bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Sinop Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Süleyman Uğur ve öğrenci temsilcileri, bulundukları fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, öğrenciler adına ortak basın açıklaması yaptı.

Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa; Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tabak, Genel Sekreter Mehmet Atlı, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programda basın açıklaması yapan Sinop Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Süleyman Uğur, “Türk milleti ve İslam ümmeti olarak zor ve dar günlerden geçiyoruz. Öncelikle 10 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş’ta ve daha sonra 17 Aralık Cumartesi günü Kayseri’de yaşanan elim terör olaylarında şehadete uğurladığımız şehitlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Bugün Halep’te büyük bir katliam yaşanmakta. Bizim üç beş saniyeden fazla bakamadığımız fotoğraf karelerini Halepli kadınlar, çocuklar, yaşlılar bizatihi yaşamakta. Bombalanmayan tek bir hastanenin dahi kalmadığı Halep’te yaralanmak ölmekten daha trajik bir hale gelmiş durumda. Zalimler bilinçli bir şekilde fırınları, hastaneleri, okulları, camileri ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığı toplu mekânları vuruyor. Halep’e deprem etkisi yaratan sığınak delici bombalar atılıyor ve enkazların altından her gün onlarca kadın ve çocuk cesedi çıkarılıyor. Bu ağır saldırılar altında kalan 300 bin sivil insan en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak hale gelmiş durumda ve ölümle, açlıkla pençeleşmektedir. Yaşananlar karşısında kulakları sağır eden bir sessizlikle karşı karşıyayız. Halepli kardeşlerimizi, ağır bombardımanlar, sistematik katliamlar kadar insanların sessizliği de yaralıyor” dedi.

Sinop Üniversitesi öğrencileri olarak bu katliama sessiz kalmayacaklarını belirten Süleyman Uğur, “Ne yazık ki İslam âlemi de bu sessizliğin bir parçası olmuş durumda. Bir vücudun azaları gibi olması emredilen müminlerin, kardeşleri ateş altındayken sessiz kalmasını ise idrak etmekte zorlanıyoruz. Dört koldan kuşatılmış, nefessizliğe mahkûm edilmiş Halep’te, Müslümanlar katlediliyor. Zulüm karşısında susmanın suça iştirak olduğunu haykıran bir Peygamberin ümmeti olarak kardeşlerimizin katledilmesine sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Böylesine acı ve zor günlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Öğrenci Konseyi Başkanı Süleyman Uğur, “Ülke olarak milli birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenerek artmasını diliyor, yaşanan bu zulmü şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.