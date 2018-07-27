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27 Temmuz 2018 12:32

Sinop Üniversitesinde ‘yetenekler’ yarışacak

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-2019 Akademik Yılında Resim ve Müzik Bölümleri için özel yetenek sınavı düzenleyecek.

Sinop Üniversitesinde ‘yetenekler’ yarışacak

27 Temmuz 2018 12:32


Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Müzik Bölümleri, özel yetenek sınavı ile geleceğin sanatçılarına kapılarını açacak.


Türkiye’nin değişik illerinden Özel Yetenek Sınavı’na katılacak genç adaylar, Sinop’ta sanat eğitimi görebilmek için yeteneklerini sergileyecekler.


Özel Yetenek Sınavı ön kayıt işlemleri Resim Bölümü için 01-05 Ağustos 2018, Müzik Bölümü için ise 01-07 Ağustos 2018 tarihleri arasında fakültenin web sitesinden yapılabilecek.


Resim Bölümü için iki aşamalı olarak gerçekleşecek özel yetenek sınavının ilk aşaması 7 Ağustos 2018 tarihinde, ikinci aşama 8 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak.


İki aşamadan oluşan Müzik Bölümü yetenek sınavı için ise birinci aşama 9 Ağustos 2018, ikinci aşama 10 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak.




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