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01 Ağustos 2018 17:07

Sinop Üniversitesinin uluslararası indeksli yayın karnesi açıklandı

Sinop Üniversitesi, öğretim elemanı başına düşen uluslararası indeksli yayın sayısı verilerine göre 107 devlet üniversitesinin yer aldığı sıralamada, 2015 yılında bulunduğu 38.

Sinop Üniversitesinin uluslararası indeksli yayın karnesi açıklandı

01 Ağustos 2018 17:07

sıradan, 2016 yılında 152 yayınla 29. sıraya, 2017 yılında ise 164 yayınla 21. sıraya yükseldi.


Devlet üniversitelerinde görevli akademisyenlerin son üç yılda uluslararası indekslerde taranan makale sayılarına göre “Devlet Üniversitelerinin İndeksli Yayın Karnesi” çıkartıldı.


Devlet üniversitelerinin karnesi hazırlanırken, tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören, ülkede akademik atamalar/yükseltmeler dahil birçok anlamda dikkat edilen ve web ortamında tüm araştırmacılara on binlerce dergide yayımlanan makaleler sunan “Web Of Science” verileri baz alındı.


Hazırlanan verilere göre Sinop Üniversitesinin yürüttüğü bilimsel çalışmalar neticesinde büyük bir ivme kazanarak, 107 devlet üniversitesinin yer aldığı sıralamada; 2015 yılında 38, 2016 yılında 29 ve 2017 yılında 21. sıraya yükseldi.



Sinop Üniversitesi Karadeniz Bölgesi’nde ikinci


Ayrıca Sinop Üniversitesi yapılan sıralamalar kapsamında Karadeniz Bölgesi’nde yer alan üniversiteler arasında büyük bir başarıya imza atarak; 2015 yılında 6., 2016 yılında 3., 2017 yılında ise ikinci sırada yer aldı.



Rektörden akademisyenlere teşekkür


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, bölgesine ve ülkesine değer katan üniversite olma yolunda hızla ilerlediklerini belirterek, “Uluslararası alanda yayın yaparak, üniversitemizi üst sıralara taşıyan akademisyenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.




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