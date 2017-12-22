Sinop Valisi kurumları gezdi

Vali Hasan İpek, Saraydüzü Hükümet Konağı binasında hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Kadastro İl Müdürlüğü, İl Dernekler Müdürlüğü, İl Sosyal Etüd ve Proje Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünü ve Saraydüzü içesinde bir fotoğraf sergisini de ziyaret etti.

Vali İpek ziyaret ettiği kurum müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı, kurumlarda çalışan personelle bir süre sohbet etti.

Ziyaretlere ayrıca Saraydüzü Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, kurum müdürleri ve İl Genel Meclis Üyeleri yer aldı.