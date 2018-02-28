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28 Şubat 2018 18:32

Sinop’a 470 bin TL’lik sathi kaplama aracı

Sinop Belediyesi 470 bin liraya aldığı sathi kaplama aracını tanıttı.

Sinop’a 470 bin TL’lik sathi kaplama aracı

28 Şubat 2018 18:32


Sinop Belediyesi önünde yapılan törende Belediye Başkanı Baki Ergül alınan yeni aracın özelliklerini ve kullanım alanlarını anlattı. Baki Ergül yaptığı açıklamada, “Bu araç yeni teknoloji ve yeni üretilen bir araçtır. Bu aracın özelliği şöyle: Bir şoför ve bir operatörle başka bir şey ihtiyacı hissetmeden günde ortalama 40-50 kilometre sathi kaplama yapabilen bir araç. 470 bin TL civarında maliyeti olan yeni teknoloji ürünü ve pahalı bir makine. Sinop Belediyesi için 470 bin TL bir makineye vermek hayaldi. 15-20 gün sonra büyük bir itfaiye aracı da gelecek. Bu itfaiye aracının da maliyeti yaklaşık 450-500 bin TL arasında ve parasını yatırdık” dedi.


Başkan Ergül’ün konuşmasından sonra yapılan dua ile araç hizmete sunuldu.




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