Sinoplu balıkçılara 7 kilogramlık levrek sürprizi

Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçıları, 7 kilogram ağırlığında levrek yakaladı.

Şehirde balıkçılık yapan Atilla Gençgün, ağlara takılan levreğin yüzlerini güldürdüğünü belirtti. Levreğin 7 kilogram olduğunu anlatan Gençgün, "Balığın kilosunu 75 liradan satışa sunduk. Birey olarak vatandaşlarımız da zaman zaman alıyor ancak bu büyüklükteki balıkların alıcısı genel olarak büyük restoranlar oluyor. Fiyatı çok gibi görünse de bizim açımızdan normal" diye konuştu.

Gençgün, Karadeniz'de levreğin giderek azaldığına işaret ederek, "Eskiden levrek çok olurdu. Son yıllarda azalma söz konusu. Nadir de olsa ara sıra ağlara takılmaya devam ediyor" dedi.