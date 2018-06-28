Sinoplu hacı adayları aşı oldu

Sinop İl Müftülüğü Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen ve Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü görevliler tarafından, menenjit ve polio aşısı oldular. Hacı adayları 04 Ağustos 2018 tarihinde Sinop’tan kalkacak uçak ile Medine-i Münevvere’ye gidecekler. Aşı programı öncesi açıklama yapan Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, “Hacı adaylarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde vazifelerini ifa etmeleri için gerekli tüm önlemler Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından alınmıştır. Hacı adaylarımıza sağlıklı bir şekilde gitmeleri ve ibadetlerimizi en güzel şekilde eda ederek yine ailelerimize sağlıklı bir şekilde geriye dönmeleri muhakkak arzu edilen bir husustur. Bu çerçevede vatandaşlarımıza kutsal topraklardaki iklimden, hastalıklardan etkilenmemeleri için Sağlık Bakanlığımızla iş birliği içerisinde koruyucu aşılarını yaptırıyoruz” dedi.

Aşı programında konuşan Sağlık Memuru Ali İhsan Karakuş, “Suudi Arabistan’ın sıcak olmasından dolayı menenjit ve çocuk felci hastalıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğundan bu hastalıklardan korunmak için aşı olmamız gerekmektedir” diye konuştu.

Aşı olan hacı adayları ise, “Rabb’imize şükürler olsun ki hac ibadetini düzgün bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmemiz için maddi ve manevi hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi de aşımızı da olduk, hac ibadeti için hazırız. Hac ibadetimizi sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmemiz ve hac ibadetini yerine getirip yurdumuza döndüğümüzde de sağlıklı olabilmemiz için bu aşıyı olmamız gerekli. İlgililere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.