Sinoplu Saide Kaya, bölge birincisi oldu

Ankara Çankaya Gençlik Merkezinde gerçekleşen işitme engellilere yönelik umre ödüllü Kur’an-ı Kerim Okuma ve Dini Bilgi Yarışmasına katılan Sinop ili Ayancık ilçesi Merkez Kur’an Kursu öğrencisi Saide Kaya bölge birincisi oldu. İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nden katılan 100 kişi arasında birinci olan Saide Kaya umre ödülünün sahibi oldu.

İşaret diliyle duygularını anlatan Saide Kaya, yarışmada birinci olduğu ve umre ödülünü kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kaya, "Bu yarışmada birinci olmamda en büyük emeği olan Sinop ili Ayancık ilçesi Merkez Kur’an Kursu Öğreticisi Esma Ak Hocama çok teşekkür ediyorum. Onun yol göstermesi ve yardımları sayesinde bölge finalinde birinci oldum. Bundan sonra inşallah Türkiye birinciliği için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Konu ile ilgili konuşan Sinop İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Esma Ak, "Engelli her vatandaşımızın çalışıp gayret ettiği zaman başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Bölge birincisi olan öğrencimiz Saide Kaya bunun örneklerinden biridir. Saide Kaya işaret diliyle Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. Yarışmaya katıldı orada işaret diliyle Kur’an- Kerim okuyup sorulan dini bilgilere verdiği doğru cevaplar neticesinde bölge birincisi oldu. Ve yarışmada belirtilen umre ödülünü almaya hak kazandı. Kendisini başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Saide Kaya’nın bu azim ve gayretinin örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.