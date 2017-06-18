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18 Haziran 2017 02:39

Sinoplular Alaaddin Camisi’nde iftar açtı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop İl Temsilciği tarafından Aladdin Camisi’nde vatandaşlara iftar yemeği verildi.

Sinoplular Alaaddin Camisi’nde iftar açtı

18 Haziran 2017 02:39

Alaaddin Camisi avlusunda verilen iftarda konuşan Gençlik Vakfı Sinop İl Temsilcisi Fatih Özcan, Ramazan ayına neşe, huzur katmak ve şehre Ramazan ayı havası getirmek amacıyla vatandaşlara "Resulullah Sofrası" adı altında ilk kez iftar yemeği verdiklerini söyledi. Ramazan ayı farkındalığını oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Özcan yaptığı açıklamada, "İftar yemeğinde Allah’ın resulü döneminde Ramazan ayında yapılan arpa çorbası, hurma, ekmek ve sudan oluşan bir sofra kurarak sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü günümüzde aşırı israf dolu Ramazan sofralarına inat, iftar masamıza bir ölçü koymak istedik" dedi.


Program, duaların okunmasının ardından sona erdi.




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